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Стало известно содержимое ящика, найденного напротив штаб-квартиры ОДКБ в Москве

ТАСС: в ящике с надписью «Радий» у штаба ОДКБ в Москве были радиозонд и погодный датчик

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РИА Новости

В подозрительном ящике с надписью «Радий», который обнаружили у здания штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве, нашли радиозонд и погодный датчик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Подозрительный ящик вскрыли, внутри обнаружены радиозонд и погодный датчик», — сказал источник.

Отмечается, что их направят на экспертизу. По предварительной информации, опасности находка не представляет.

22 июля экстренные службы сообщали, что на дереве у штаб-квартиры ОДКБ в Москве был обнаружен ящик с надписью «Радий». Уточнялось, что в нем находились провода.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана 15 мая 1992 года после подписания Договора о коллективной безопасности в Ташкенте. В ее состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Секретариат организации расположен в Москве, также как и Объединенный штаб организации.

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