Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В торговом центре на Кутузовском проспекте произошел прорыв горячей воды

112: в московском ТЦ «Времена Года» прорвало трубу с горячей водой

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

В столичном торговом центре «Времена Года» на Кутузовском проспекте днем 22 июля произошел прорыв горячей воды, посетители получили ожоги. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

«По нашим данным, десятки пострадавших, у них ожоги. Также есть заблокированные люди», — уточнили в издании.

На место ЧП направлены оперативные службы, устанавливается число пострадавших в результате прорыва горячей воды.

Точные причины коммунальной аварии в московском ТЦ на Кутузовском проспекте пока неизвестны. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

В прошлом году прорыв трубы с горячей водой произошел в Новой Москве. Прорыв трубопровода с горячей водой был в районе Говорово, в результате ЧП на участке частично ограничено движение транспорта. Водителям приходятся рисковать и проезжать затопленный участок проезжей части на маленькой скорости.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях