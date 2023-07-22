В торговом центре на Кутузовском проспекте произошел прорыв горячей воды

В столичном торговом центре «Времена Года» на Кутузовском проспекте днем 22 июля произошел прорыв горячей воды, посетители получили ожоги. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

«По нашим данным, десятки пострадавших, у них ожоги. Также есть заблокированные люди», — уточнили в издании.

На место ЧП направлены оперативные службы, устанавливается число пострадавших в результате прорыва горячей воды.

Точные причины коммунальной аварии в московском ТЦ на Кутузовском проспекте пока неизвестны. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

В прошлом году прорыв трубы с горячей водой произошел в Новой Москве. Прорыв трубопровода с горячей водой был в районе Говорово, в результате ЧП на участке частично ограничено движение транспорта. Водителям приходятся рисковать и проезжать затопленный участок проезжей части на маленькой скорости.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.