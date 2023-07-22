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Жительница Донецка погибла при обстреле сквера

Жительница Донецка погибла при обстреле сквера со стороны ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин заявил, что женщина погибла во время обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«В Кировском районе в результате обстрела микрорайона шахты им. Абакумова в сквере была смертельно ранена женщина 1972 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские военные за прошедшую ночью обстреляли Костогрызово и другие населенные пункты Херсонской области, при этом выпустив почти 40 снарядов из ствольной артиллерии. По информации экстренных служб региона, удары осуществлялись Вооруженными силами Украины из ствольной артиллерии.

22 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Журавлевка в регионе кассетными боеприпасами. Кроме того, глава региона заявил, что под обстрел Украины также попало село Щетиновка. По его словам, Украина выпустила девять артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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