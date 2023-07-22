Журналисты «Известий» ранены при обстреле ВСУ в Запорожской области

В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области ранения получили корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что Польшаков получил осколочные ранения живота и спины, еще один осколок в ногу прошел навылет. У Шикова контузия, осколочные ранения мягких тканей и перелом костей таза. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также в результате обстрела ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО) погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил ранение в ногу.

До этого сообщалось, что украинские военные за прошедшую ночью обстреляли Костогрызово и другие населенные пункты Херсонской области, при этом выпустив почти 40 снарядов из ствольной артиллерии.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.