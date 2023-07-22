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Житель Казани вломился в магазин, чтобы выпить пива и поесть чипсов

Mash Iptash: в Казани мужчина выбил дверь магазина, чтобы поесть и выпить

В Ново-Савиновском районе Казани сотрудники полиции задержали местного жителя, который проник в магазин и устроил себе пикник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

28-летний мужчина не скрывался от видеокамер, он выбил дверь в магазине продуктов, достал из холодильных витрин пиво и чипсы, и позировал на камеры, сидя на полу.

На кадрах ролика мужчина с перебинтованной головой машет в камеру рукой, рассматривает на свет чипсы и запивает их пивом. Мужчину прервали сотрудники полиции, задержав его.

Известно, что недавно злоумышленник проходил лечение в отделении неврологии местной больницы — он ударился головой после того, как по неизвестной причине выпил скипидар.

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