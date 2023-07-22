Захвативший дом под Истрой мужчина заявил, что хочет остаться там жить

Захвативший дом в подмосковном посёлке «Шервуд» мужчина хочет создать семью и остаться жить в коттедже. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина в камуфляжной форме является психически нездоровым, приехал в Московскую область из Сибири. Мужчина заявил, что его зовут Вячеслав, ему 36 лет.

По его словам, он питается любовью Божьей и без оружия на переговоры не выйдет. Уточняется, что он продолжает стрелять в силовиков.

По предварительным данным Следственного комитета, утром 22 июля неизвестный проник в частный дом в коттеджном поселке «Шервуд» возле подмосковной Истры. Прибывший на место участковый полицейский «потребовал прекратить противоправные действия, однако мужчина высказал в его адрес угрозы применения насилия и продемонстрировал оружие».

После этого мужчина забаррикадировался и стал стрелять из окон дома в строну сотрудников полиции. СК возбудил уголовное дело.

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