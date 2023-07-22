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В Екатеринбурге таксист опоздал на заказ и напал на пассажирку

СК возбудил уголовное дело после нападения таксиста на пассажирку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель службы такси, опоздавший на заказ, набросился на пассажирку и жестоко избил ее, происходящее сняли на видео очевидцы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Расточной, ссора между таксистом и его пассажиркой попала на видео. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, мужчина сначала кричал, что опоздал всего на две минуты, а потом набросился на женщину с кулаками, жестоко избил ее и уехал.

Региональное СУ СК возбудило уголовно дело о покушении на жизнь человека. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи, таксиста ищут. Подробностей о состоянии пострадавшей нет.

Ранее таксист из Дагестана ударил ножом подростка, упрекнувшего его за мат во время поездки.

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