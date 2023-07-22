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СК возбудил уголовное дело после стрельбы под Истрой

В Истре возбуждено уголовное по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции

Следственный комитет России возбуждил уголовное по факту угрозы применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.318 и 317 УК РФ) после сообщений о том, что вооруженный мужчина взял в заложники полицейского и охранника в захваченном доме в элитном поселке «Шервуд» под Истрой в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале областного СК.

По предварительным данным, утром 22 июля неизвестный проник в частный дом в коттеджном поселке «Шервуд». Прибывший на место участковый полицейский «потребовал прекратить противоправные действия, однако мужчина высказал в его адрес угрозы применения насилия и продемонстрировал оружие». После этого мужчина забаррикадировался и стал стрелять из окон дома в строну сотрудников полиции.

На месте работают следователи и криминалисты.

Ранее стало известно, что вооруженный мужчина взял в заложники полицейского и охранника в захваченном доме в элитном поселке Шервуд Подмосковье. Сообщается, что сейчас мужчина в здании один, планируется штурм с участием сил спецназа.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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