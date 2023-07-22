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Захвативший дом в подмосковном поселке не сдается и стреляет по силовикам

Shot: захвативший дом в подмосковном «Шервуде» начал стрелять по силовикам, начался пожар

Захвативший дом в подмосковном поселке «Шервуд», по последним данным, открыл огонь по силовикам. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Мужчина не сдается полиции.

Кроме того, сообщается, что в подмосковном поселке начался пожар.

«В настоящее время ведется штурм дома, в котором засел вооруженный мужчина. Он применял коктейли Молотова, начался пожар в доме», — сообщает ТАСС.

Представители областного главка МВД России уточняли, что до этого мужчина в балаклаве и с оружием пытался удерживать в доме участкового полиции и сотрудника ЧОП. Сейчас вооруженный мужчина блокирован в доме, полицейские делают все возможное, чтобы обезвредить захватившего дом.

В прошлом году захватившего 12 заложников в магазине россиянина приговорили к девяти годам тюрьмы.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.

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