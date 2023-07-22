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Движение машин по Крымскому мосту восстановлено

Движение по Крымскому мосту снова восстановлено после перекрытия

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту снова восстановлено. Об этом говорится в сообщении информационного центра Крымского моста в Telegram-канале.

Утром 22 июля Министерство транспорта Крыма сообщило, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Перед этим оперштаб Республики Крым сообщал, что с обеих сторон Крымского моста затруднения в проезде к досмотровым пунктам отсутствуют.

Позднее сообщалось, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено.

После этого стало известно, что движение автомобилей по Крымскому мосту снова перекрыто.

17 июля Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видеозапись, на которой показаны последствия теракта на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Аспеновском форуме по безопасности заявлял, что Крымский мост для его страны является целью, которая должна быть нейтрализована.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение на Крымской железной дороге приостановлено в целях безопасности.

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