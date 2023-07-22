Движение автомобилей по Крымскому мосту снова перекрыто. Об этом сообщает информационный центр моста в своем Telegram-канале.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Утром 22 июля Министерство транспорта Крыма сообщило, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Перед этим оперштаб Республики Крым сообщал, что с обеих сторон Крымского моста затруднения в проезде к досмотровым пунктам отсутствуют.

Позднее сообщалось, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту снова восстановлено.

17 июля Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видеозапись, на которой показаны последствия теракта на Крымском мосту.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Два человека погибли, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел. Возбуждено дело о теракте.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение на Крымской железной дороге приостановлено в целях безопасности.