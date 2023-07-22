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Пенсионерка выбросила мошеннику из окна 1,5 млн рублей

В Москве пенсионерка поверила мошеннику и выбросила из окна 1,5 млн рублей

В Москве задержали мужчину, который обманом выманил у пожилой женщины все накопления и заставил выбросить деньги ему из окна. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

77-летняя пенсионерка поверила лжеполицейскому, который сообщил в телефонном разговоре, что ей необходимо оказать правоохранителям помощь в поиске опасного преступника. Для это москвичке нужно было снять со своих счетов деньги и выбросить их из окна квартиры в назначенное время.

Пожилая женщина поверила мошеннику и, следуя его инструкциям, сняла со счетов 1,5 миллиона рублей, завернула деньги в сверток и сбросила вниз. Действия злоумышленника, подобравшего накопления пенсионерки, попали на записи камер видеонаблюдения, личность мужчины удалось установить.

Подозреваемого задержали, часть средств он успел перевести на счета сообщников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее бывшая сотрудница МВД украла у знакомых свыше 2 миллионов рублей.

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