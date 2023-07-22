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Движение на Крымской железной дороге приостановлено после детонации снарядов на полуострове

Аксенов заявил, что движение на Крымской железной дороге приостановлено после ЧП на складе

Поезда временно прекратили движение в Крыму из-за взрывов на складе боеприпасов в Красногвардейском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале главы крымского региона Сергея Аксенова.

Детонация на складе боеприпасов произошла днем 22 июля из-за атаки беспилотника в Крыму, пострадавших нет.

«Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге», — подчеркнул глава Крыма.

Другие подробности по обстановке в регионе Аксенов пока не привел.

Утром 22 июля Минтранс Крыма сообщил, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту перекрыли. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.

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