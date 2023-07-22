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Мужчина взял в заложники полицейского и двух охранников в Подмосковье

«112»: мужчина попытался взять в заложники сотрудника МВД в поселке Московской области

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Вооруженный мужчина взял в заложники полицейского и охранника в захваченном доме в элитном поселке Шервуд Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Мужчины оказались заложники после того, как вошли в здание. Внутри находился вооруженный мужчина в бронежилете и каске, который запер их в помещении на втором этаже. По данным канала, людям удалось сбежать через окно и они не пострадали.

Сообщается, что сейчас мужчина в здании один, планируется штурм с участием сил спецназа.

Ранее сообщалось, что в элитном коттеджном поселке «Шервуд» в городском округе Истра на пульт частной охранной организации поступил сигнал о взломе дома.

На место срочно приехали сотрудники частного охранного предприятия. Они обнаружили, что дом был открыт, в нем беспорядок — разбросаны бутылки из-под алкоголя.

После чего из комнаты вышел мужчина в бронежилете с оружием и гранатами. Сотрудники ЧОП вызвали на место сотрудников полиции и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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