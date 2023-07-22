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В Крыму произошла детонация боеприпасов из-за удара беспилотника

Глава Крыма Аксенов заявил, что из-за удара БПЛА произошла детонация на складе боеприпасов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Принято решение об эвакуации населения в радиусе пяти километров от места чрезвычайного происшествия.

Утром 22 июля Минтранс Крыма сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Позже Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Крыму с помощью дрона. По имеющимся данным, в результате удара никто не пострадал. Произошло возгорание площадью два квадратных метра.

Ранее ВСУ попытались атаковать Крым с помощью дронов.

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