Мужчина с оружием захватил заложника в подмосковном поселке

В Московской области в частном доме обнаружен мужчина в бронежилете с оружием и гранатами, вероятно, внутри находится заложник. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что в коттеджном поселке «Шервуд» в городском округе Истра на пульт частной охранной организации поступил сигнал о взломе дома.

На место срочно приехали сотрудники частного охранного предприятия. Они обнаружили, что дом был открыт, в нем беспорядок — разбросаны бутылки из-под алкоголя.

После чего из комнаты вышел мужчина в бронежилете с оружием и гранатами. Сотрудники ЧОП вызвали на место сотрудников полиции и Федеральной службы безопасности (ФСБ). По данным Telegram-канала, внутри дома находится заложник.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина взял в заложники собственную жену и угрожал взорвать ее с помощью гранаты. Мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил, что находится в квартире на Декабристов, у него в руках граната и он готов выдернуть чеку.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.