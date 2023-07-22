Восстановлено движение по Крымскому мосту

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту снова восстановлено. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале моста.

Утром 22 июля Министерство транспорта Крыма сообщило, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Перед этим оперштаб Республики Крым сообщал, что с обеих сторон Крымского моста затруднения в проезде к досмотровым пунктам отсутствуют.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Позднее Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ сообщил, что украинские беспилотные морские аппараты атаковали опоры Крымского моста. Погибла супружеская пара, пострадала их несовершеннолетняя дочь.

СК России возбудил дело о теракте. Президент России Владимир Путин пообещал ответ Киеву за случившееся, позднее Минобороны РФ отчиталось об ударах по базам производства беспилотных катеров в Одесской области.

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с ЧП на Крымском мосту.