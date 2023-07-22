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Штормовое предупреждение объявили в Крыму

Штормовое предупреждение объявили в Крыму в связи с возможными ливнями с градом

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

В ГУ МЧС Крыма сообщили, что в республике объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями, грозами, градом, шквалистым ветром, которые ожидаются в Крыму в воскресенье. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Штормовое предупреждение в регионе в связи с непогодой объявлено на 23 июля.

«До конца суток 23 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал до 20 метров в секунду», — отмечается в публикации.

9 июля автомобилисты сняли на видео смерч в Крыму. На кадрах можно было увидеть мощный вихрь, который поднимался от поверхности земли к небу.

В середине июля на Туапсинский район Краснодарского края обрушились мощные ливни. В результате разгула непогоды пропали четыре человека, оказались разрушенными дома и мосты, повреждены автомобили. Для ликвидации последствий привлекали свыше 268 спасателей и 66 единиц техники. МЧС пришлось перекрывать трассы и проводить эвакуацию жителей местных поселков.

Ранее сообщалось, что подтопленный поселок Сириуса почти полностью освободили от воды.

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