В Копенгагене сожгли Коран

Члены экстремистской группировки «Датские патриоты» подожгли копию Корана перед посольством Ирака в Копенгагене. Об этом сообщается в трансляции в соцсети.

Кроме того, участники акции осквернили государственный флаг республики.

В пятницу, 21 июля, один из активистов поджег священную книгу мусульман. Вскоре его сторонник истоптал флаг Ирака.

Известно, что в акции, устроенной напротив здания иракского посольства, участвовали до пяти человек. Другие подробности по прошедшей акции в Копенгагене не приведены.

До этого в Иране прошли акции протеста из-за осквернения Корана в Швеции.

Также Турция и Саудовская Аравия призвали Швецию предотвратить новые осквернения Корана. МИД Турции опубликовал заявление, в котором осуждается «отвратительное» осквернение Корана напротив посольства Ирака в Стокгольме.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.