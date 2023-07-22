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В Копенгагене сожгли Коран

Датские радикалы провели акцию с сожжением Корана у посольства Ирака в Копенгагене

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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Члены экстремистской группировки «Датские патриоты» подожгли копию Корана перед посольством Ирака в Копенгагене. Об этом сообщается в трансляции в соцсети.

Кроме того, участники акции осквернили государственный флаг республики.

В пятницу, 21 июля, один из активистов поджег священную книгу мусульман. Вскоре его сторонник истоптал флаг Ирака.

Известно, что в акции, устроенной напротив здания иракского посольства, участвовали до пяти человек. Другие подробности по прошедшей акции в Копенгагене не приведены.

До этого в Иране прошли акции протеста из-за осквернения Корана в Швеции.

Также Турция и Саудовская Аравия призвали Швецию предотвратить новые осквернения Корана. МИД Турции опубликовал заявление, в котором осуждается «отвратительное» осквернение Корана напротив посольства Ирака в Стокгольме.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

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