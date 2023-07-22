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Посетителям МУФ-2023 в «Лужниках» покажут Тесла-шоу

Гостей Московского урбанфорума научат ловить молнии на Тесла-шоу в «Лужниках»

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Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Для гостей Московского урбанистического форума в олимпийском комплексе «Лужники» подготовили зрелищное Тесла-шоу. Научно-развлекательная программа для детей и взрослых будет проходить ежедневно с 1 августа по 10 сентября, сообщается на сайте mos.ru.

Зрителям объяснят принцип работы разрядов, сгенерированных катушкой Тесла, покажут, как при помощи поваренной соли окрасить разряд в ярко-желтый цвет, а также помогут самостоятельно провести эксперимент — зажечь разноцветные лампы без проводов.

Разряды-стримеры, сгенерированные катушкой Тесла, представляют собой явление, которое можно наблюдать в природе во время грозы. В отличие от грозовой, молния на Тесла-шоу безопасна, так как для ее создания используется ток высокой частоты. Молнию можно ловить с помощью специальной перчатки и управлять ею при помощи музыки.

Также посетители узнают, что такое плазменные шары, откуда в них появляется заряд, от чего зависят его форма и цвет. Гостям расскажут о передаче энергии на расстояние без проводов и ответят на вопрос, можно ли сделать бенгальский огонь из проволоки.

XII Московский урбанистический форум пройдет на четырех крупнейших площадках города: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе.

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