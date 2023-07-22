Движение по Крымскому мосту перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса Крыма.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в публикации.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Утром 22 июля оперативный штаб Республики Крым сообщал, что с обеих сторон Крымского моста затруднения в проезде к досмотровым пунктам отсутствуют.

Глава минтранса региона Николай Лукашенко заявлял, что проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых машин массой до 3,5 т.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В результате ЧП погибла супружеская пара и получила тяжелые ранения ее 14-летняя дочь.

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с ЧП на Крымском мосту.