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Двое подростков признались в поджоге релейного шкафа в Иркутской области

Baza: в Иркутской области два несовершеннолетних друга подожгли релейный шкаф

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Depositphotos

Подростки подожгли релейный шкаф на перегоне Черемхово-Забитуй в Иркутской области в конце июня, их удалось задержать спустя три недели. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

16-летний юноша и его 15-летний приятель признались в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Во время обысков у них дома были изъяты банковские карты, ноутбуки, упаковки от сим-карт, канистры с ГСМ, балаклавы и рюкзаки.

Один из подростков задержан, второго отпустили под подписку о невыезде. Причины, по которым несовершеннолетние решили сжечь оборудование и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее двое диверсантов подожгли релейные шкафы на железной дороге в Кировской области.

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