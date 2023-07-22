Журналистке «Газеты.Ru» поступили угрозы после работы над статьей о пирамиде Life is good

Корреспонденту «Газеты.Ru» Валерии Шавельевой начали угрожать после ее работы над материалом об обманутых вкладчиках финансовой пирамиды Life is good. По словам сотрудницы издания, на этапе поиска пострадавших она оставила свой контакт в открытом доступе, после чего ей вместе с историями обманутых людей начали поступать просьбы от неизвестных включить в материал комментарии довольных участников, а затем — угрозы.

«На этапе поиска вкладчиков Life is good я вышла на группу помощи обманутым, к которым обратилась с просьбой рассказать свою историю. Владелец группы разместил запись с моим обращением, прикрепил мои имя и фамилию, ник в Telegram — так мой контакт оказался в открытом доступе. Очевидцы стали писать почти сразу, а еще в группе для меня появилось предупреждение от одного из участников быть готовой к тому, что мне «полетят угрозы от адептов Life is good». Сначала я к этому серьезно не отнеслась, сказала, что главное — помочь людям. Но адептов пирамиды я недооценила. Вместе с историями обманутых мне начали приходить сообщения от людей (чаще всего без имен или со странными наборами символов в никнейме) с предложениями предоставить комментарии от довольных участников, чтобы якобы рассмотреть ситуацию с двух сторон. Все это я игнорировала. А потом стали писать люди с непонятных аккаунтов, чаще всего с деньгами на аватарках и странными никами — и тут же удалять сообщения следующего содержания: «Смотрите, как бы вам и вашему изданию за клевету не было хуже», «осторожнее ходите по городу, Валерия». Писал еще один человек, который сначала спросил: «Вы журналист из Москвы Валерия?». Я проигнорировала, он пишет: «Отвечайте на вопросы», «Мы знаем, где ваша редакция», — сказала она.

Корреспондент отмечает, что угрозы поступают не только ей, но и обманутым вкладчикам, чьи истории были в материале.

«Как я поняла, все неоднократно сталкивались с угрозами от адептов Life is good – как минимум те, с кем я общалась. Одна из обманутых вкладчиц, которая давала мне комментарий, реально боится за себя, потому что работает в одном месте с девушкой, которая ее завлекла. Вчера та подходила к ней и очень агрессивно требовала удалить все записи со стенки «ВКонтакте», где она искала таких же пострадавших. Не знаю, что она ей наговорила, но женщина записывала мне голосовое дрожащим голосом и говорила, что ее всю трясет и она боится. По этой же причине всем изменили имена», — подчеркнула она.

В апреле 2022 года в розыск был объявлен основатель финансовой пирамиды Life is good 53-летний Роман Василенко. Тогда в ведомстве не уточняли, какая именно статья УК стала основанием для розыска. 19 июля 2023 стало известно, что Петербургская полиция завела против него 13 уголовных дел по ч. 4 ст. 174.1 УК (отмывание денег). Лидер сообщества легализовал более 158 млн руб., покупая недвижимое имущество на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Пирамида Life is good работала с 2014 года в нескольких регионах России. Все филиалы сети предлагали гражданам стать пайщиками кооператива и получить новое жилье или стабильный доход в размере до 25% годовых. Всего в мошеннический проект вложились более 18 тысяч человек, а суммарный доход аферистов превысил 15 млрд руб. При этом организаторы незаконного объединения не собирались выполнять обещания, а только покупали на деньги вкладчиков недвижимость. Время от времени они выплачивали часть обещанного старым пайщикам за счет привлечения новых.

Подробнее об историях обманутых вкладчиков пирамиды Life is good и о том, как вернуть свои деньги — в материале «Газеты.Ru».

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