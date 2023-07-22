Уехавший от мобилизации украинец пропал в Канаде

Гражданин Украины, который уехал в Канаду, чтобы не попасть под объявленную мобилизацию, пропал без вести после купания в реке, сообщает канал CBC News.

В последний раз 20-летнего украинца видели в районе юго-востока от канадского города Квебек. Сержант полиции Хьюг Болье уточнил, что около полуночи в участок обратились родственники пропавшего, которые начали переживать из-за отсутствия юноши. Установлено, что украинец отправился купаться в реке.

Сотрудникам полиции вместе с пожарными пришлось обыскать всю прибрежную местность. Позднее к работе подключились водолазы и вертолет. Тем не менее поиски украинца не увенчались успехом, обратили внимание в СМИ.

Как заметила Лаура Торрес, взаимодействующая с группой помощи иммигрантам, молодой человек бежал от боевых действий на Украине год назад.

Полиция приостановила поиски в четверг, 20 июля, из-за сильного течения.

В конце 2022 года Госпогранслужба Украины назвала число мужчин, которые пытались сбежать от мобилизации.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.