Арестован житель Хабаровского края, сбросивший ребенка с балкона из-за плача

В Хабаровском крае местный житель, который сбросил ребенка с третьего этажа, заключен под арест. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

«Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 20 июля в Комсомольске-на-Амуре, женщина оставила свою дочь с няней, та взяла ребенка в гости к соседу, с которым распивала спиртные напитки. В какой-то момент девочка начала плакать, 37-летний мужчина, в гостях у которого находились няня и ребенок, раздраженный криками, взял девочку на руки и сбросил с балкона квартиры на третьем этаже.

Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. Также следователям предстоит дать оценку действиям матери ребенка и его няни.

Ранее в Ленобласти женщина поссорилась с мужем и угрожала выбросить младенца с балкона.