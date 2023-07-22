В России за первую половину 2023 года совершено более тысячи террористических преступлений

По данным МВД России, за первые шесть месяцев 2023 года в стране было зафиксировано около 1,2 тыс. преступлений террористического характера и более 730 преступлений экстремистской направленности зарегистрировано. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, 72 преступления террористического характера было пресечено во время их подготовки и покушения. Это на 71,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В публикации подчеркивается, что за прошедшие шесть месяцев был зафиксирован самый маленький показатель террористических преступлений за последние три года. По статистике ведомства, за январь — июнь 2021 года было зафиксировано 1271 преступление, а в 2022 году — 1332.

Преступления террористической направленности включают в себя факты подготовки терактов, публичные призывы к терроризму и захват заложников.

До этого стало известно, что основаниями для отказа МВД России выдать или заменить паспорт могут стать невозможность установления личности человека, неуплата госпошлины и отсутствие гражданства РФ.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на главу медиагруппы «Царьград», предпринимателя Константина Малофеева.