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На Украине демонтировали девять памятников советским солдатам

Во Львовской области за сутки демонтировали девять памятников советским солдатам

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Девять памятников советским солдатам демонтированы за минувшие сутки во Львовской области на западе Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

По информации канала, монументы были демонтированы в населенных пунктах Броды, Ореховчик, Подкамень, Пониковица, Рудники, Семигинов, Скелевка, Суховоля и Язловчик.

Ранее в июле стало известно, что памятник советскому воину-освободителю был снесен в городе Винники на территории Львовской области.

1 июля глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что власти планируют избавиться от всех памятников советского времени до конца текущего года.

В 2015 году украинские власти приняли закон о декоммунизации, согласно которому в стране начали переименование улиц и демонтаж памятников, связанных с советской историей и Россией.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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