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Турпоток из России в Оман за год вырос

Resort Holiday: туристический поток из России в Оман за год увеличился на 35%

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Shutterstock

В пресс-службе туроператора Resort Holiday заявили, что туристический поток из России в Оман за год увеличился на 35% благодаря возобновлению прямых рейсов по маршруту Москва-Маскат. Об этом сообщает РИА Новости.

Туроператор подчеркнул, что возобновление рейсов по данному направлению сделало его более привлекательным. Там уточнили, что наблюдается значительный рост по бронированию по сравнению с 2022 годом, он составляет около 35%.

В пресс-службе туроператора «Интурист» согласились с подобными данными. Там добавили, что турпоток также вырос за счет появления прямых рейсов из Москвы национального перевозчика Omar Air, а также гибкой тарифной политики.

До этого стало известно, что в 2023 году путешественники из России стали чаще выбирать Турцию, Таиланд и Китай.

Турция опередила Белоруссию по поездкам россиян. Турпоток в январе-июне 2023-го оказался на 70% выше, чем в первом полугодии 2022 года.

Поездки в страны дальнего зарубежья увеличились на 65%, а турпоток в Таиланд — в 12 раз и оказался самым быстрорастущим среди всех популярных направлений.

Ранее 50-летний турист попал в больницу с некрозом пениса после 24-часового секса с женой.

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