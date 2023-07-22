Пострадавший при ЧП с катером в Финском заливе скончался в больнице

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России заявили, что пострадавший при затоплении катера в Финском заливе человек скончался в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Там подчеркнули, что в рамках следствия было выявлено, что в акватории Финского залива затонула морская яхта «Карвер 41», на борту которой находились девять человек.

В результате инцидента людей удалось спасти и доставить на берег, один из них с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение, где в последующем скончался, отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что, по предварительной версии, причиной произошедшего послужила техническая неисправность судна — лопнувшая выхлопная труба.

До этого стало известно, что ушедшего из дома ребенка разыскивали сотрудники полиции и волонтеры, тело мальчика обнаружили в полынье в Финском заливе на Васильевском острове.

Тело восьмилетнего школьника обнаружили в полынье, поиски его друга продолжаются, следователи считают, что он тоже мог утонуть.

Ранее одиннадцатилетняя россиянка родила ребенка.