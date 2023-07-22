Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пострадавший при ЧП с катером в Финском заливе скончался в больнице

СК РФ: пострадавший при затоплении яхты в Финском заливе пассажир умер в больнице

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России заявили, что пострадавший при затоплении катера в Финском заливе человек скончался в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Там подчеркнули, что в рамках следствия было выявлено, что в акватории Финского залива затонула морская яхта «Карвер 41», на борту которой находились девять человек.

В результате инцидента людей удалось спасти и доставить на берег, один из них с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение, где в последующем скончался, отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что, по предварительной версии, причиной произошедшего послужила техническая неисправность судна — лопнувшая выхлопная труба.

До этого стало известно, что ушедшего из дома ребенка разыскивали сотрудники полиции и волонтеры, тело мальчика обнаружили в полынье в Финском заливе на Васильевском острове.

Тело восьмилетнего школьника обнаружили в полынье, поиски его друга продолжаются, следователи считают, что он тоже мог утонуть.

Ранее одиннадцатилетняя россиянка родила ребенка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях