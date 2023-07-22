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Вильфанд спрогнозировал переход «теплового взрыва» из Европы в Турцию

Вильфанд: аномальная жара из Европы распространяется на юг Турции, там ожидается до 45°C

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Murad Sezer/Reuters

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномальная жара, вызванная «тепловым взрывом» в пустыне Сахара, из Европы распространяется на юг Турции, на этих выходных там ожидается до 45°C тепла. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в эти выходные на севере Турции температура составит около +35°C, а на юге страны, на побережье Средиземного моря ожидается около +40…45°C, вода прогреется до 25…26°C тепла.

Он подчеркнул, что более благоприятной погода становится в центре Западной Европе, например, в Германии и Франции температурный фон составляет порядка +25°C, но жара сохраняется в Испании — +35…40°C, а также в Италии.

До этого стало известно, что повторяющиеся тепловые волны несут риски для продовольственной безопасности всей планете, что грозит ростом цен на продукты в ближайшие десятилетия. 

По оценке ученых, опасность угрожает морю и морской флоре. Например, от последствий изменения климата могут исчезнуть коралловые рифы.

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