Вильфанд спрогнозировал переход «теплового взрыва» из Европы в Турцию

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномальная жара, вызванная «тепловым взрывом» в пустыне Сахара, из Европы распространяется на юг Турции, на этих выходных там ожидается до 45°C тепла. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в эти выходные на севере Турции температура составит около +35°C, а на юге страны, на побережье Средиземного моря ожидается около +40…45°C, вода прогреется до 25…26°C тепла.

Он подчеркнул, что более благоприятной погода становится в центре Западной Европе, например, в Германии и Франции температурный фон составляет порядка +25°C, но жара сохраняется в Испании — +35…40°C, а также в Италии.

До этого стало известно, что повторяющиеся тепловые волны несут риски для продовольственной безопасности всей планете, что грозит ростом цен на продукты в ближайшие десятилетия.

По оценке ученых, опасность угрожает морю и морской флоре. Например, от последствий изменения климата могут исчезнуть коралловые рифы.

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