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Назван порядок действий на Крымском мосту в случае тревоги

Советник Аксенова Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае тревоги

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.

На опубликованных карточках отмечается, что во время досмотра перед въездом водителю нужно сложить все вещи в машину, убедиться, что все пассажиры вернулись в автомобиль, и направиться в безопасное место.

Если тревога прозвучит во время нахождения на мосту, то необходимо следовать указаниям системы громкоговорителей, не останавливаться и не совершать опасных маневров, не покидать автомобиль, а также, соблюдая установленную скорость, двигаться в сторону выезда с моста.

Крючков отметил, что во время тревоги не стоит паниковать, а также призвал не снимать происходящее на видео и не выкладывать ролики в интернет.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Аспеновском форуме по безопасности заявил, что Крымский мост для его страны является целью, которая должна быть нейтрализована.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с ЧП на Крымском мосту.

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