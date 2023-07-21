Родители погибшей во время операции девушки из Махачкалы требуют строгого наказания для задержанного косметолога

Косметолога Умужат (Ума) Мирзаеву, подозреваемую в причастности к гибели Мукминат (Мики) Шабасовой из Махачкалы во время операции по увеличению ягодиц на дому, задержали. Об этом «Газете.Ru» рассказала подруга погибшей Халима. По ее словам, родители Мики намерены добиваться самого строгого наказания для Умы.

«В день смерти Мики нас вызвали в Кировский отдел. Там была эта Ума, и ее две сестры родные. Ума у нее не взяла кровь из вены. Прежде чем идти на такие процедуры, нужно обследоваться, а прежде, чем колоть лидокаин в таких дозах, нужно проверить на аллергическую реакцию. И когда она вколола этот лидокаин, Мике стало плохо, и сверху Ума вколола адреналин. Первую помощь она не смогла ей оказать, так как у нее не было медицинского образования. Она, скорее всего, сама шокирована была и не смогла ничего сделать. А когда приехала скорая помощь, уже было поздно, Мика умерла. Сегодня Уму задержали. Нас вызывают снова в отдел, чтобы дать показания, чтобы ее уже посадили. Родители Мики хотят, чтобы она ответила за то, что убила их дочь. Они хотят, чтобы Уму посадили и дали максимально возможный срок», — сказала Халима.

Она отметила, что подруги были категорически против того, чтобы Мика воспользовалась услугами Умы. Поэтому девушка никому не сообщила о том, что поехала на квартиру к косметологу.

«Мы даже не знали, что она на квартире принимает. Те кадры, что мы видели из ее квартиры, там вообще ужас. Она шприцы с препаратом хранила в холодильнике, а рядом на полке стояли сок, вода, — все вместе. Мы шокированы. Изначально эта Ума занималась ресницами. Честное слово, мы видели ее работы. Я бы никогда к ней не пошла. Потом она взялась эти процедуры делать – ягодицы, губы. Сколько-то там недель училась, взяла сертификат, и все. Она двум или трем клиентам увеличила ягодицы и решила, что прокатит, значит и дальше нормально будет. Ей важны были только деньги. А что будет с человеком, ей было все равно», — рассказала Халима.

По факту гибели Мукминат Шабасовой во время проведения косметологической процедуры в Махачкале возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по Республике Дагестан. Следствием установлено, что 19 июля в вечернее время подозреваемая, находясь в своей квартире, расположенной по улице Героев Дагестана в Махачкале, в отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности, перед проведением косметологической процедуры ввела своей знакомой в качестве обезболивающего средства препарат, от которого 22-летняя Мукминат скончалась на месте. Подозреваемая задержана. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее близкий друг Мукминат рассказал «Газете.Ru», что подруги долго отговаривали девушку идти к косметологу, потому что у нее была плохая репутация.