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В Иране митингующие потребовали изгнать посла Швеции из страны

Митингующие в Тегеране потребовали изгнать посла Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме

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Vahid Salemi/AP

В Тегеране участники митинга против акта сожжения Корана в Стокгольме потребовали от властей республики изгнать посла Швеции, передает РИА Новости.

«Посольство должно быть закрыто», — такая надпись размещена на плакатах у некоторых митингующих.

Как отмечает агентство, митинг в столице Ирана проходит прямо напротив посольства Швеции, там находится полиция.

Накануне посол Швеции в Иране был вызван в МИД страны, ему был заявлен протест и высказано осуждение в связи с неоднократным осквернением Корана в Швеции. Местные СМИ сообщали, что премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани принял решение о высылке посла Швеции в Багдаде Джессику Свардстрём.

Ранее Турция и Саудовская Аравия призвали Швецию предотвратить новые осквернения Корана после акции напротив посольства Ирака. МИД Саудовской Аравии анонсировал в Twitter вызов временного поверенного в делах при посольстве Швеции в Королевстве, чтобы вручить ему ноту протеста против «действий, разжигающих ненависть между религиями».

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

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