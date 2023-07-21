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X5 Group подготовила поздравления для работников торговли к их профессиональному празднику

Компания X5 Group поздравит работников торговли с помощью цифровых баннеров

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Пресс-служба X5 Group

Российская розничная торговая компания X5 Group, управляющая продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» в День работника торговли, который отмечается в этом году 22 июля, выразит благодарность специалистам разных профессий, занятых в сфере ритейла. В 11 крупнейших городах страны разместят более 40 digital-баннеров с креативными поздравлениями, сообщает пресс-служба компании.

«Спасибо Гале, Марине, Анжеле, Степе и всем продавцам-кассирам за все отмены», «Спасибо курьерам в ритейле за завтрак, обед и ужин в постель», «Спасибо водителям в ритейле за ранние подъемы, чтобы мы могли наслаждаться свежим хлебом», — динамические ролики с благодарностями появятся на центральных площадках Москвы, Казани, Краснодара, Новосибирска, Тюмени, Сочи и других городов.

В компании отмечают, что сегодня в сфере ритейла трудится около 11,1 млн человек — каждый тринадцатый житель страны.

В команде Х5 представлено порядка 250 профессий в разных направлениях — от продаж, доставки и аналитики до IT, развития собственных медиа и ESG. 82% из них — сотрудников розницы.

В топе популярных профессий — продавец-кассир, администратор магазина, директор магазина, пекарь, менеджер и водитель.

Среди редких для ритейла специальностей — кавист, пиццмейкер, эколог, создатель рецептов, шеф-повар, суши-мастер, редактор, frontend-разработчик, Data Scientist. Этим специалистам так же адресуют добрые поздравления: «Спасибо frontend-разработчикам в ритейле за тык-тык пальцем, и уже продуктики едут», «Спасибо суши-мастерам в ритейле за много лосося».

Как отмечает директор по трансформации и работе с персоналом Х5 Group Татьяна Красноперова, свежий хлеб каждый день, доставку за час, кофе на завтрак покупатели привыкли воспринимать как должное, но за этим стоит труд огромного количества людей.

«В профессиональный праздник мы хотим выразить признание 360 тыс. наших сотрудников, а также всем тем, кто работает в ритейле», — заявила Красноперова.

Кроме того, в компании сообщили о запуске специального лендинга, где каждый желающий может поздравить коллег или родственников с Днем работника торговли. Сайт позволяет сгенерировать более 44 тыс. уникальных стикерпаков и отправить их в Telegram.

Ранее сообщалось, что оборот франчайзинговых магазинов «Пятерочки» увеличился на 40% с начала года.

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