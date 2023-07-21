У побережья Флориды обнаружили «кокаиновых акул»

Рыбаки побережья Флориды заметили странное поведение акул, которые, как выяснилось, часто лакомятся кокаином. Об этом сообщает The New York Post.

Изначально местные жители обратили внимание на нехарактерные повадки хищников. Некоторые из них подплывали к людям вместо того, чтобы избегать их. Также они заметили песчаную акулу, которая кружила вокруг несуществующего объекта.

Чтобы выяснить причину, территорию длительное время осматривали морской биолог Том Херд и эколог Трейси Фанара. По мнению специалистов, причина заключается в контрабандистах. Они выбрасывают пакеты с кокаином за борт, если замечают пограничный патруль неподалеку.

Позже наркотик попадает в организмы морских обитателей. Эксперты отметили и интересные особенности акул побережья. Так, когда люди кидали в воду пакеты, напоминающие груз с кокаином. Рыбы резко бросались к предмету и пытались уплыть с ним как можно дальше от остальных.

Ранее букмекеры США предложили американцам сделать ставки на то, чей кокаин нашли в Белом доме.