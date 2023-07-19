Пескова спросили о ситуации со взрывами в Крыму

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили на брифинге, что известно в Кремле по поводу ситуации со взрывом на полигоне в Крыму и доложили ли об этом главе государства.

Песков ответил, что о произошедшем президенту доложили и что глава Крыма Сергей Аксенов оперативно среагировал на последние события.

«Меры экстренно принимаются, ситуация уточняется. Большего сказать не могу», — кратко сказал представитель Кремля.

Утром 19 июля Telegram-канал Mash опубликовал видео с моментом взрыва склада боеприпасов на военном полигоне в Кировском районе Крыма.

В МЧС сообщили, что в связи с ЧП эвакуируют 2225 человек из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное.

Позднее глава региона Сергей Аксенов сообщил, что при пожаре на полигоне в Кировском районе никто не пострадал.

В Telegram-канале начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, генерал-майора Кирилла Буданова появилась запись о том, что взрыв на полигоне в Крыму стал результатом операций ГУР и украинских Вооруженных сил. Между тем официальный представитель ГУР Андрей Юсов опроверг эту информацию, заявив, что «признание» Буданова является фейком.

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.