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Польша усиливает границу с Белоруссией

Польша направила группу из 500 полицейских на защиту границы с Белоруссией

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Павел Головкин/AP

Глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский заявил, что Польша направила группу из 500 полицейских на защиту границы с Белоруссией. Об этом он написал в Twitter.

«В связи с напряженной обстановкой на границе с Белоруссией я принял решение усилить наши силы группой из 500 полицейских», — написал он.

Он отметил, что они присоединятся к 5000 пограничникам и к 2000 солдатам, охраняющим границу.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер», находящиеся на территории Белоруссии, могут использовать африканских мигрантов с целью дестабилизации обстановки в стране. По его словам, «риск для Польши коррелирует с количеством бойцов группы «Вагнер», которые остаются в Минске». Глава бюро также выразил мнение, что соответствующий риск нужно оценивать в «сочетании со всеми активами, которые группа «Вагнер» имеет в Африке» и риском эскалации «вынужденной иммиграции» в Польше, Литве и Латвии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о волнениях Запада из-за ЧВК «Вагнер».

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