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Посольство Белоруссии в Гааге атаковали

РИА Новости: неизвестные напали на посольство Белоруссии в Гааге

Неизвестные вандалы атаковали посольство Белоруссии в Гааге, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, вандалы разрисовали стены граффити. В здании дипмиссии выбиты окна.

Отмечается, что в результате нападения один человек был задержан. Ведется расследование. В настоящее время сотрудники посольства отмывают стены.

До этого портал «Мойка78» передавал, что в Санкт-Петербурге ведется подготовка к открытию Генерального консульства Белоруссии. Дипмиссия будет размещаться в отделении посольства, действующего в Северной столице.

Открытие запланировано на 30 июня.

Также стало известно, что генконсульства Латвии, Литвы и США в Петербурге планируют сдать в аренду.

В посольстве Российской Федерации в Вашингтоне заявили, что Россия и Белоруссия в свете развязанной против них Соединенными Штатами гибридной войны имеют право обеспечивать свою безопасность.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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