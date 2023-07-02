Посольство Белоруссии в Гааге атаковали

Неизвестные вандалы атаковали посольство Белоруссии в Гааге, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, вандалы разрисовали стены граффити. В здании дипмиссии выбиты окна.

Отмечается, что в результате нападения один человек был задержан. Ведется расследование. В настоящее время сотрудники посольства отмывают стены.

До этого портал «Мойка78» передавал, что в Санкт-Петербурге ведется подготовка к открытию Генерального консульства Белоруссии. Дипмиссия будет размещаться в отделении посольства, действующего в Северной столице.

Открытие запланировано на 30 июня.

Также стало известно, что генконсульства Латвии, Литвы и США в Петербурге планируют сдать в аренду.

В посольстве Российской Федерации в Вашингтоне заявили, что Россия и Белоруссия в свете развязанной против них Соединенными Штатами гибридной войны имеют право обеспечивать свою безопасность.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.