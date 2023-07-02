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Беспилотник самолетного типа сбили под Белгородом

Mash сообщил о сбитом над элитным поселком под Белгородом беспилотнике

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Беспилотник самолетного типа сбили над элитным поселком Нижний Ольшанц под Белгородом, сообщает Mash.

По информации источника, пострадавших нет.

Ранее в тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородским районом сработала российская система ПВО, был сбит БПЛА самолетного типа. По его данным, никто не пострадал.

Незадолго до этого Telegram-канал Shot писал, что рядом с аэропортом Шереметьево обнаружили беспилотник в заброшенном коллекторе. По данным источника, стоимость аппарата оценивается от 500 тыс. рублей до миллиона.

Кроме того, Mash сообщал, что два военных беспилотника со взрывчаткой атаковали контрольно-пропускной пункт «Суджа» в Курской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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