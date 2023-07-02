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Увеличено число постов досмотра у Крымского моста

Минтранс увеличил количество постов досмотра у Крымского моста из-за пробки

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Минтранс Крыма сообщил, что количество постов досмотра на пункте пропуска на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличено для того, чтобы сократить пробку. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«С утра часть работников перераспределено с Крымской стороны на Краснодарскую», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на постоянно прибывающий транспорт, на настоящий момент, рост очереди остановлен.

«Ведется оптимизация досмотровых работ», — уточнили в минтрансе.

2 июля министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко заявил, что очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 7 км. По состоянию на 10 часов утра воскресенья время ожидания в пробке у моста со стороны Кубани составляет 5 часов. При этом в 9 часов утра длина затора составляла 5,5 км, а время ожидания — 3 часа.

Пробка на Крымском мосту образовалась в субботу и к вечеру растянулась до 9 км со стороны Кубани.

Ранее в Минтрансе назвали причину затора на въезде в Крым.

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