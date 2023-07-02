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Населенный пункт остался без света после обстрела ВСУ Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле Глушаковского района в районе Елизаветовки

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Глушаковский район подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, недалеко от деревни Елизаветовки насчитали семь прилетов артиллерии.

Он отметил, что пострадавших и разрушений на месте нет. При этом населенный пункт остался без электроснабжения. Губернатор подчеркнул, что когда будет безопасно — ремонтные бригады приступят к его восстановлению.

Накануне Старовойт сообщил, что со стороны Украины было обстреляно село Горналь в Суджанском районе области. По словам губернатора, пострадало одно домовладение — выбиты окна, осколками посечен фасад.

24 июня Старовойт заявил об обстреле села Плехово в Суджанском районе со стороны Украины. До этого стало известно, что украинский беспилотник пытался атаковать нефтебазу в Курске.

Ранее в России рассказали, какой может быть «санитарная зона» между РФ и Украиной.

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