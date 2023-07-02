Населенный пункт остался без света после обстрела ВСУ Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Глушаковский район подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, недалеко от деревни Елизаветовки насчитали семь прилетов артиллерии.

Он отметил, что пострадавших и разрушений на месте нет. При этом населенный пункт остался без электроснабжения. Губернатор подчеркнул, что когда будет безопасно — ремонтные бригады приступят к его восстановлению.

Накануне Старовойт сообщил, что со стороны Украины было обстреляно село Горналь в Суджанском районе области. По словам губернатора, пострадало одно домовладение — выбиты окна, осколками посечен фасад.

24 июня Старовойт заявил об обстреле села Плехово в Суджанском районе со стороны Украины. До этого стало известно, что украинский беспилотник пытался атаковать нефтебазу в Курске.

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