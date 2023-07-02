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Десятки человек вышли на улицы в Швейцарии после беспорядков во Франции

Семь человек задержаны во время ночных беспорядков в швейцарской Лозанне

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Zurab Javakhadze/Reuters

Семь человек, в том числе шесть несовершеннолетних, задержаны во время ночных беспорядков в Швейцарии, сообщает издание 20Minutes.

По данным издания, протестующие вдохновились примером беспорядков во Франции. Призывы выйти на улицы распространялись в соцсетях. Как рассказали очевидцы, в беспорядках приняли участие более 100 человек, они бросали в правоохранителей булыжники и по меньшей мере один коктейль Молотова.

Протестующие атаковали магазины и напали на прибывших полицейских. Среди задержанных — подростки сомалийского и боснийского происхождения.

Во Франции в ночь на воскресенье были задержаны более 300 участников массовых беспорядков.

Протесты во Франции продолжаются с 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции начались в Нантере, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулузы. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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