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Мэр французского города рассказал о нападении на его дом

Мэр Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн рассказал об атаке на его дом

Мэр французского города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн рассказал, что его дом атаковали, а его жена и ребенок получили ранения. Об этом он написал в своем Twitter, сообщает РИА Новости.

«Этой ночью... на мой дом было совершено нападение, и моя семья стала жертвой покушения ... Моя жена и дети в шоке и ранены», — написал чиновник.

Отмечается, что сам Жанбрюн в это время находился в городской ратуше. Неизвестные люди пытались протаранить его дом автомобилем, а затем поджечь.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа Нантере.

За четыре дня участники манифестаций разграбили более 200 магазинов, супермаркетов и банков и около 250 табачных лавок.

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Роджер Стоун говорил, что причиной кризиса во Франции стала беспрепятственная иммиграция.

Ранее в МВД Франции сообщили, сколько человек задержали во время беспорядков во Франции.

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