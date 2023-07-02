Стало известно, сколько человек задержали во время беспорядков во Франции

В МВД Франции сообщили о задержании более 700 человек в ходе ночных беспорядков. Об этом министерство написало в своем Twitter.

Отмечается, что всего ночью были задержаны 719 человек. До этого были задержаны 486 манифестантов.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа Нантере. За четыре дня участники манифестаций разграбили более 200 магазинов, супермаркетов и банков. Также пострадали около 250 табачных лавок.

Кроме того, участники протестных акций против пенсионной реформы в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова. В результате нескольких силовиков объяло пламенем, однако его удалось быстро сбить. В День труда по всей Франции проходили митинги против пенсионной реформы, которая должна вступить в силу осенью 2023 года.

Ранее в США прокомментировали беспорядки во Франции.