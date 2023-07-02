В Хорватии задержали мужчину, убившего одного и ранившего несколько человек

Хорватские полицейские задержали подозреваемого, по вине которого погиб один человек и были ранены еще несколько в городе Сисак в центральной части страны, сообщает Index.

В ночь на 2 июля в Сисаке мужчина открыл огонь по соседям из автоматического оружия. Полицейские оцепили район и стали исследовать окрестности с помощью дронов с тепловизорами. Как сообщает СМИ, мужчина проник в дом соседей, открыл по ним огонь, а также поджег два дома.

В результате стрельбы погибла 45-летняя женщина, были ранены четыре человека. Медицинская помощь была оказана двум людям, в том числе ребенку, которые получили легкие ранения при бегстве, рассказали в полиции.

Полностью сгорели два семейных дома и одна машина, еще один дом и одна машина также получили повреждения от огня. Как заявили очевидцы, сначала мужчина поджег свой дом, а потом два соседних.

Подозреваемый был задержан ночью. На вид ему около 60 лет. СМИ пишут, что у него «проблемы с психикой», в последнее время он часто говорил соседям, что его «травят».

Несколькими днями ранее стрельба произошла в аэропорту Кишинева. Как выяснилось, огонь открыл гражданин Таджикистана, который скрывался от следствия.

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