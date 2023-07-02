Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минтрансе Крыма сообщили об увеличении очереди машин на Крымский мост

Минтранс Крыма: очередь из машин со стороны Кубани на Крымский мост выросла до 6,5 км

Очередь из автомобилей на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 6,5 км. Об этом в своем Telegram-канале написал министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 8:00 пробка до 6,5 км», — отметил чиновник.

Он добавил, что время ожидания составляет до 3 часов. При этом в обратном направлении из Крыма в Краснодарский край пробки нет.

Лукашенко до этого сообщал, что очередь из автомобилей на Крымский мост, образовавшуюся со стороны Крыма, полностью устранили к утру воскресенья, а со стороны Краснодарского края очередь сократилась с 5 до 3 км.

До этого депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев говорил, что в период курортного сезона необходимо установить дополнительные пункты досмотра и увеличить число контролеров на Крымском мосту.

1 июля на Крымском мосту образовался многокилометровый затор. К утру его длина достигала 5 км. В Минтрансе республики причиной затора назвали увеличение количества автомобилей и багажа, подлежащего досмотру.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях