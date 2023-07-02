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В США прокомментировали беспорядки во Франции

Экс-советник Трампа Стоун назвал беспрепятственную иммиграцию причиной кризиса во Франции

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Роджер Стоун заявил, что причиной кризиса во Франции стала беспрепятственная иммиграция. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам американского чиновника, беспорядки во Франции стали возможны из-за недальновидной миграционной политики властей.

«Наполеон сейчас переворачивается в гробу. Вот что происходит, когда вы разрешаете беспрепятственную иммиграцию в свою страну», — написал Стоун.

В ночь на воскресенье число арестованных во Франции из-за беспорядков превысило 450. По данным телеканал BFMTV, стражи порядка задержали 486 человек.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа Нантере.

За четыре дня протестующие разграбили более 200 магазинов, супермаркетов и банков. Также пострадали около 250 табачных лавок.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.

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