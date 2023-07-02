Число арестованных при протестах во Франции ночью превысило 450

По данным Министерства внутренних дел Франции, число арестованных во время протестов в стране в ночь на воскресенье, 2 июля, превысило 450. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что по состоянию на 3:30 (4:30 мск) ведомство не выявило серьезных инцидентов, которые были бы связаны с протестными настроениями, а также сообщило о 486 арестах по всей Франции. В частности, людей задерживали за ношение предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия.

До этого стало известно, что французские власти перебрасывают два бронетранспортера в Марсель, чтобы подавить беспорядки в городе.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантере, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулузы. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. К 1 июля по всей Франции участники беспорядков подожгли 1350 автомобилей и напали на 234 здания, в том числе на 47 полицейских участков разного уровня и 11 казарм жандармерии. В результате погромов полиция задержала более 1 тыс. человек.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.