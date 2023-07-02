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В Минтрансе Крыма рассказали о ситуации с автомобильной очередью на Крымском мосту

Минтранс Крыма: очередь из машин устранили на Крымском мосту со стороны Крыма

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Руководитель Министерства транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что очередь из автомобилей на Крымский мост, образовавшуюся со стороны Республики Крым, полностью устранили к утру воскресенья, со стороны Краснодарского края очередь сократилась с 5 до 3 км. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам министра, на маршруте через Крымский мост со стороны Краснодарского края по состоянию на 6:00 наблюдается пробка до 3 км, а время ожидания составляет до 1,5 часов.

«Маршрут через Крымский мост Республика Крым — Краснодарский край по состоянию на 6:00 — пробки нет», — написал Лукашенко.

До этого депутат Государственной думы Российской Федерации от Крыма Леонид Ивлев заявил, что на период курортного сезона необходимо установить дополнительные пункты досмотра и увеличить число контролеров на Крымском мосту.

Многокилометровый затор образовался на подъезде к Крымскому мосту 1 июля. Утром его длина достигала 5 километров. В Минтрансе причиной затора назвали увеличение количества автомобилей и багажа, подлежащего досмотру. Подразделения УВО Минтранса России увеличили количество постов и смен для проведения досмотра.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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