Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил о задержании более 400 человек по всей стране в ходе массовых беспорядков, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети чиновника.

«Ночь прошла более спокойно благодаря решительным действиям полиции, которая произвела с начала вечера 427 задержаний», — указано в сообщении.

В ночь на воскресенье, 2 июля, на дежурство вышли более 45 тыс. французских полицейских и жандармов.

Ранее во Франции в ночь на воскресенье, 2 июля, задержали более 300 участников массовых беспорядков.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантере, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулузы. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. К 1 июля по всей Франции участники беспорядков подожгли 1350 автомобилей и напали на 234 здания, в том числе на 47 полицейских участков разного уровня и 11 казарм жандармерии. В результате погромов полиция задержала более 1 тыс. человек.

Ранее Медведев призвал Макрона перейти на сторону Франции вместо поддержки Украины.